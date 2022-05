Świetna matryca, rewelacyjne odwzorowanie ruchu, świetne kolory i przeciętny kontrast, do tego Android TV, wysokiej jakości wykończenie i komplet złącz i kodeków. A to wszystko w cenie zaczynającej się od 2900 zł. Jeżeli ktoś szuka niedrogiego telewizora do seriali i gier wideo, EQ4 to jedna z lepszych, choć nie pozbawionych wad propozycji.