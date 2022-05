Lokowanie produktu nie jest niczym nowym w kinie i w telewizji. Na pęczki można mnożyć przykładów, w ramach których firmy płaciły niemałe pieniądze za to, by we wskazanej scenie filmu bądź serialu znalazł się dany produkt. To bardzo skuteczna forma reklamy - bo kto nie chciałby pachnieć perfumami Jamesa Bonda, korzystać z wybranego przez matrixowego Neo telefonu komórkowego czy nosić te same Ray Bany, co Maverick w Top Gun. No, pewnie ktoś by jednak nie chciał - ale ta forma promocji działa bardzo dobrze.