Netflix: mniej filmów i seriali, ale za to lepsze.

Do takich wniosków ponoć doszło kierownictwo Netfiixa, jak wynika z informacji zdobytych przez redakcję The Wall Street Journal. Usługa do tej pory wykorzystywała swoją pozycję zdecydowanego rynkowego lidera do inwestowania w ogromne liczby filmów i seriali, z rozmaitych gatunków i krajów, chcąc trafić w jak najbardziej rozmaite gusty. Teraz podobno zmieni podejście,