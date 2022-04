Według szacunków Omdia, udział TCL w światowym rynku telewizorów to na koniec ubiegłego roku około 11,5 proc., co tym samym zapewnia jej trzecie miejsce na podium. Globalny przychód z działalności TCL TV Business wzrósł o 24,3 proc. rok do roku do poziomu 6,3 mld USD, a firma TCL zajęła również drugie miejsce pod względem udziału w globalnym rynku telewizorów LCD w 2021 roku.