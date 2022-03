Zapomnij o lajkowaniu całych filmów na YouTubie. Teraz dasz reakcję do konkretnej sekundy filmu

YouTube testuje wraz z wybraną losowo grupą użytkowników reakcje emoji na filmy. Widzowie podczas oglądania mogą wyrażać emocje emotkami. Przy czym emotki będą przypisane do konkretnego momentu w filmie. Innymi słowy, jeżeli ktoś doda, na przykład serduszko w 74. sekundzie klipu, to owo serduszko będzie przypisane właśnie do tej 74. sekundy. YouTube chce w ten sposób stworzyć swego rodzaju zapis emocji, jaki towarzyszy widzom podczas oglądania klipów.