Większe, mniejsze i jaśniejsze. Widziałem telewizory LG na 2022 r.

Możliwość jakiegokolwiek sensownego przetestowania telewizora na pokazie prasowym LG Polska ograniczona była do minimum - dlatego będziemy pożyczać wybrane modele do testów. To, co jednak mogłem zrobić, to na tym samym trybie wyświetlania (Żywy) spojrzeć na stojące obok siebie telewizory LG OLED G2, C2 i A2. I faktycznie, G2 oferował istotnie jaśniejszy obraz, szczególnie w bielach. Czy to wystarczy, by odwrócić uwagę od konkurencyjnych telewizorów QD-OLED od Sony i Samsunga? To wykażą dopiero moje testy.