Już za niecałe dwa miesiące zmieni się technologia wykorzystywana do kodowania i nadawania telewizji naziemnej na terenie Polski na DVB-T2 HEVC, co może się wiązać z koniecznością wymiany telewizora lub kupna tunera. Próbują to wykorzystać nieuczciwi sprzedawcy, którym zalegają w magazynach przestarzałe dekodery DVB-T. Uważajcie na oszustów.