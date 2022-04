W Internecie, telewizji i w radiu dostrzec można dość intensywną kampanię reklamową usługi Shopee. Jej autorzy postawili na nawiązanie do absurdalnie popularnej i chwytliwej piosenki Baby Shark, którą dzieci zmuszają rodziców do puszczania w kółko - niejednokrotnie doprowadzając ich na skraj szaleństwa. Jeżeli celem było nieważne jak, byle nas zapamiętali, to Shopee go z pewnością osiągnęło. Reklama jest emitowana często, a wiodącą melodyjkę z jej tematu muzycznego trudno wyrzucić z głowy.