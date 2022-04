Już wcześniej klienci nie mieli dostępu do terminali w niektórych maszynach do odbierania paczek od InPostu, ale teraz znikną one ze wszystkich. Ci konsumenci, którzy będą chcieli teraz opłacić nadanie nowej paczki, będą musieli zrobić to w inny sposób niż poprzez przyłożenie karty płatniczej lub telefonu do Paczkomatu.