Za kuriera i Paczkomaty zapłacisz więcej. InPost znowu podnosi ceny

Dla przypomnienia w ramach Gabarytu A do Paczkomatu można włożyć przesyłki o wielkości 8 cm x 38 cm x 64 cm, podczas gdy Gabaryt B może mierzyć do 19 cm x 38 cm x 64 cm. Gabaryt C, czyli największa możliwa przesyłka, może mieć do 41 cm x 38 cm x 64 cm. Niezależnie od wybranej opcji maksymalna waga paczki to 25 kg.