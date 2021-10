Przyznaję, z ogromnym dystansem podchodzę do rzekomo ekologicznych rozwiązań stosowanych przez duże firmy. Moja nieufność rośnie szczególnie wtedy, gdy zabiera się za to InPost, firma, co do działalności której można mieć sporo poważnych zastrzeżeń. Najnowszy pomysł jednak bardzo mi się podoba, bo może doprowadzić do nagłośnienia poważnego problemu, jakim jest smog.