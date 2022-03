Przez jakiś czas przeprowadzałam mini-testy, sprawdzając pomiary jakości powietrza i poziomu smogu po kolei we wszystkich aplikacjach. Prawie wszędzie występowały niewielkie różnice w okolicach 5-10 µg/m3 (poziom dopuszczalny to 50 µg/m3, poziom alarmowy to 300 µg/m3). Rezultaty były do siebie zbliżone i znajdowały się raczej w granicach jednej kategorii.