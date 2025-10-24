REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Chcą rozświetlić Ziemię lustrami. Zrobią ludziom piekło

Satelity z lustrami mają pomóc energetyce, ale zniszczą ciemne niebo? Pomysł kalifornijskiej firmy budzi poważne kontrowersje.

Marcin Kusz
Orbitalne lustra jak latarnie? Projekt, który nie daje spać
REKLAMA

Kalifornijski startup chce radykalnie zwiększyć efektywność farm fotowoltaicznych, rozświetlając je nocą za pomocą kosmicznych luster. Choć pomysł wydaje się futurystyczny i jednocześnie ekologiczny, astronomowie oraz obrońcy przyrody ostrzegają: skutki mogą być katastrofalne – dla nauki, zwierząt i dla całej naszej planety.

REKLAMA

Startup chce rozświetlić Ziemię z orbity

Startup Reflect Orbital zamierza umieścić na orbicie aż 4 tys. satelitów wyposażonych w wielkie lustra. Ich zadaniem byłoby odbijanie światła słonecznego na powierzchnię Ziemi w nocy, tak by podnieść wydajność farm fotowoltaicznych. Pierwszym krokiem ma być start demonstracyjnego satelity EARENDIL-1 w kwietniu 2026 r.

Ten prototypowy obiekt ma rozkładać się na 334 m2 lustrzanej powierzchni i testowo kierować promienie słoneczne w stronę wybranych elektrowni. Według firmy to pierwszy etap w kierunku stworzenia globalnej sieci doświetlającej panele słoneczne nocą,  a przez to zapewniającej ciągły dostęp do energii, dzień i noc. Plany brzmią odważnie. Nic więc dziwnego, że projekt zdobył uznanie inwestorów i grant od Sił Powietrznych USA na 1,25 mln dol. Ale entuzjazm technologiczny zderza się z ostrym oporem ze strony świata nauki.

Lustra kontra ciemne niebo i natura

Jak czytamy na łamach Gizmodo, pomysł firmy szybko wzbudził niepokój astronomów i ekologów. Główne obawy dotyczą wzrastającego zanieczyszczenia światłem, które może nie tylko utrudnić prowadzenie obserwacji kosmicznych, ale też zaburzyć rytmy biologiczne wielu gatunków. Prof. Siegfried Eggl z Uniwersytetu Illinois, specjalista w zakresie ochrony ciemnego nieba, nie owija w bawełnę:

To kosztowne nie tylko dla astronomii, ale dla całej cywilizacji. Skutki ekologiczne są w mojej ocenie niewarte wysiłku.

Nie tylko teoria wzbudza kontrowersje. Obliczenia wykonane przez astronomów Michaela J.I. Browna i Matthew Kenworthy’ego pokazują, że nawet ogromne zwierciadła na orbicie odbijają światło znacznie słabiej, niż mogłoby się wydawać. Jeden 54-metrowy satelita daje światło 15 tys. razy słabsze niż Słońce w zenicie.

By osiągnąć efekt odpowiadający choćby 20 proc. światła dziennego, potrzebnych byłoby co najmniej 3 tys. takich satelitów. I to nad jednym obszarem. A ponieważ satelity krążą wokół Ziemi bardzo szybko, aby zapewnić ciągłe oświetlenie, ich liczba musiałaby przekroczyć nawet 4 tys.

Katastrofa może być kwestią czasu

Na papierze wszystko może wyglądać obiecująco, ale wystarczy jeden mały incydent, by wszystko wymknęło się spod kontroli. Co się stanie, jeśli któryś z satelitów zderzy się z kosmicznym śmieciem i zacznie obracać się bez kontroli? Według Eggla to naprawdę realne zagrożenie. Taki satelita może stać się latającą latarnią morską, oświetlającą losowe miejsca na Ziemi przez całą dobę. A to oznaczałoby nie tylko utratę kontroli nad technologią, ale też dramatyczny wzrost zanieczyszczenia światłem, również nad terenami przyrodniczo chronionymi.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Zwiększone natężenie sztucznego światła może poważnie zakłócić funkcjonowanie ekosystemów. David Smith z organizacji BugLife ostrzega, że dla wielu gatunków owadów i innych zwierząt nawet lekkie zaburzenie rytmu dobowego może mieć poważne konsekwencje. To ingerencja w fizjologię i zachowania tysięcy gatunków.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
24.10.2025 06:31
Tagi: EnergetykaOrbitaStartup
Najnowsze
6:21
Podwójne meteory zachwyciły internet. Prawda nie jest przyjemna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:21:00+02:00
6:11
Polskie wojsko ma nową broń. Groźna i zaskakująco sprytna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:11:00+02:00
21:46
Xbox działa lepiej bez Windowsa. No kto by się spodziewał
Aktualizacja: 2025-10-23T21:46:01+02:00
21:21
Szukasz przeglądarki na telefon? Microsoft ma dziwnie dobry pomysł
Aktualizacja: 2025-10-23T21:21:01+02:00
20:58
Orange podkręca jakość połączeń. Nie powiesz już: "coś przerywa"
Aktualizacja: 2025-10-23T20:58:43+02:00
20:41
Płatności zbliżeniowe łatwiejsze. Koniec machania przy kasie
Aktualizacja: 2025-10-23T20:41:48+02:00
19:57
ChatGPT bardziej rozmowny. Wreszcie coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-10-23T19:57:16+02:00
19:35
Xbox coraz dalej od graczy. Największy błąd Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-23T19:35:11+02:00
19:00
Huawei Pura80 w dwóch wersjach. Bierzesz Ultra czy Pro?
Aktualizacja: 2025-10-23T19:00:09+02:00
18:42
Microsoft zmieni ci Menu Start. Ile razy można?
Aktualizacja: 2025-10-23T18:42:50+02:00
18:13
Już tak nie pogadasz z ChatGPT. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-10-23T18:13:28+02:00
17:17
iPhone jak puderniczka. Gdzieś to już widziałem
Aktualizacja: 2025-10-23T17:17:28+02:00
16:48
Leo Express chce, żebyś nazwał ich pociąg. Odważnie
Aktualizacja: 2025-10-23T16:48:57+02:00
16:23
Polska przyspiesza z dronami. Wróg nawet nie usłyszy
Aktualizacja: 2025-10-23T16:23:20+02:00
15:38
Będziecie latać drożej. Podziękujcie urzędnikom unijnym
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:48+02:00
15:01
Koleo dogadało się z FlixBusem. Koniec żonglowania apkami
Aktualizacja: 2025-10-23T15:01:09+02:00
12:51
Teraz to już naprawdę koniec awizo. Wchodzi nowy obowiązek
Aktualizacja: 2025-10-23T12:51:21+02:00
12:31
Świetna nowość w mObywatelu. Dają darmo płatną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-23T12:31:27+02:00
11:40
Przełomowa zmiana w PKP Intercity. Wreszcie zaplanujesz pociąg jak samolot
Aktualizacja: 2025-10-23T11:40:25+02:00
11:19
Nazywa się Sam Sung i pracował w Apple. Jego życie było koszmarem
Aktualizacja: 2025-10-23T11:19:03+02:00
10:41
Google: "nasz komputer kwantowy będzie użyteczny". Chcielibyśmy w to wierzyć
Aktualizacja: 2025-10-23T10:41:18+02:00
10:04
Pierwszy raz na PGA? Tego miejsca nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-23T10:04:29+02:00
9:42
Nikt nie chce cienkiego iPhone'a. Apple wtopił, ale i tak wyjdzie na swoje
Aktualizacja: 2025-10-23T09:42:07+02:00
9:04
Są pierwsze opakowania z kaucją. No wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-10-23T09:04:54+02:00
8:51
Amazon da kurierom okulary. To już nie inwigilacja, ale niewolnictwo
Aktualizacja: 2025-10-23T08:51:21+02:00
7:50
Google ustawi ci limit na oglądanie Shortów na YouTube. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-10-23T07:50:43+02:00
6:21
Wiemy, co rozbiło szybę Boeinga. Totalny niefart
Aktualizacja: 2025-10-23T06:21:14+02:00
6:19
Apple ma problem z liczeniem. Zapodzieje się jeden iPhone
Aktualizacja: 2025-10-23T06:19:00+02:00
6:15
Jest co najmniej 5 powodów, by odwiedzić Audio Video Show 2025. Musisz
Aktualizacja: 2025-10-23T06:15:00+02:00
6:00
Biedronka wywala plastik i pokazuje liczby. Aż kręci się w głowie
Aktualizacja: 2025-10-23T06:00:00+02:00
21:07
Nie działa ci Spotify na Androidzie? Serwis mówi, że ma problemy
Aktualizacja: 2025-10-22T21:07:21+02:00
20:30
Jak blokować niechciane połączenia telefoniczne? Poradnik
Aktualizacja: 2025-10-22T20:30:33+02:00
19:45
Mova pozamiata Polskę. Ma odkurzacze, suszarki, kosiarki, kuwetę i… grill
Aktualizacja: 2025-10-22T19:45:00+02:00
19:01
Google pokazał, co Rosjanie wyprawiają w Polsce. Przerażające
Aktualizacja: 2025-10-22T19:01:39+02:00
18:25
Sklonowali nawet Black Hawka. Chińczycy są niemożliwi
Aktualizacja: 2025-10-22T18:25:44+02:00
17:53
Microsoft się nie bał i.. skopiował. Nową funkcję Windowsa znasz z Androida
Aktualizacja: 2025-10-22T17:53:04+02:00
16:58
Duża zmiana aplikacji Allegro. Nikt nie czekał, wszyscy potrzebowali
Aktualizacja: 2025-10-22T16:58:03+02:00
16:09
iPhone 17 Pro zmienia kolor. Uważaj, jak czyścisz, bo się doigrasz
Aktualizacja: 2025-10-22T16:09:57+02:00
15:53
Przed Rosją będziemy się bronić bagnami. I jeszcze środowisko skorzysta
Aktualizacja: 2025-10-22T15:53:51+02:00
15:32
YouTube ogłosił wojnę z fałszywymi treściami. Tylko udaje, że coś robi
Aktualizacja: 2025-10-22T15:32:53+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA