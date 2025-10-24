Chcą rozświetlić Ziemię lustrami. Zrobią ludziom piekło

Ładowanie...

Kalifornijski startup chce radykalnie zwiększyć efektywność farm fotowoltaicznych, rozświetlając je nocą za pomocą kosmicznych luster. Choć pomysł wydaje się futurystyczny i jednocześnie ekologiczny, astronomowie oraz obrońcy przyrody ostrzegają: skutki mogą być katastrofalne – dla nauki, zwierząt i dla całej naszej planety.

Startup chce rozświetlić Ziemię z orbity

Startup Reflect Orbital zamierza umieścić na orbicie aż 4 tys. satelitów wyposażonych w wielkie lustra. Ich zadaniem byłoby odbijanie światła słonecznego na powierzchnię Ziemi w nocy, tak by podnieść wydajność farm fotowoltaicznych. Pierwszym krokiem ma być start demonstracyjnego satelity EARENDIL-1 w kwietniu 2026 r.

Ten prototypowy obiekt ma rozkładać się na 334 m2 lustrzanej powierzchni i testowo kierować promienie słoneczne w stronę wybranych elektrowni. Według firmy to pierwszy etap w kierunku stworzenia globalnej sieci doświetlającej panele słoneczne nocą, a przez to zapewniającej ciągły dostęp do energii, dzień i noc. Plany brzmią odważnie. Nic więc dziwnego, że projekt zdobył uznanie inwestorów i grant od Sił Powietrznych USA na 1,25 mln dol. Ale entuzjazm technologiczny zderza się z ostrym oporem ze strony świata nauki.

Lustra kontra ciemne niebo i natura

Jak czytamy na łamach Gizmodo, pomysł firmy szybko wzbudził niepokój astronomów i ekologów. Główne obawy dotyczą wzrastającego zanieczyszczenia światłem, które może nie tylko utrudnić prowadzenie obserwacji kosmicznych, ale też zaburzyć rytmy biologiczne wielu gatunków. Prof. Siegfried Eggl z Uniwersytetu Illinois, specjalista w zakresie ochrony ciemnego nieba, nie owija w bawełnę:

To kosztowne nie tylko dla astronomii, ale dla całej cywilizacji. Skutki ekologiczne są w mojej ocenie niewarte wysiłku.

Nie tylko teoria wzbudza kontrowersje. Obliczenia wykonane przez astronomów Michaela J.I. Browna i Matthew Kenworthy’ego pokazują, że nawet ogromne zwierciadła na orbicie odbijają światło znacznie słabiej, niż mogłoby się wydawać. Jeden 54-metrowy satelita daje światło 15 tys. razy słabsze niż Słońce w zenicie.

By osiągnąć efekt odpowiadający choćby 20 proc. światła dziennego, potrzebnych byłoby co najmniej 3 tys. takich satelitów. I to nad jednym obszarem. A ponieważ satelity krążą wokół Ziemi bardzo szybko, aby zapewnić ciągłe oświetlenie, ich liczba musiałaby przekroczyć nawet 4 tys.

Katastrofa może być kwestią czasu

Na papierze wszystko może wyglądać obiecująco, ale wystarczy jeden mały incydent, by wszystko wymknęło się spod kontroli. Co się stanie, jeśli któryś z satelitów zderzy się z kosmicznym śmieciem i zacznie obracać się bez kontroli? Według Eggla to naprawdę realne zagrożenie. Taki satelita może stać się latającą latarnią morską, oświetlającą losowe miejsca na Ziemi przez całą dobę. A to oznaczałoby nie tylko utratę kontroli nad technologią, ale też dramatyczny wzrost zanieczyszczenia światłem, również nad terenami przyrodniczo chronionymi.

Zwiększone natężenie sztucznego światła może poważnie zakłócić funkcjonowanie ekosystemów. David Smith z organizacji BugLife ostrzega, że dla wielu gatunków owadów i innych zwierząt nawet lekkie zaburzenie rytmu dobowego może mieć poważne konsekwencje. To ingerencja w fizjologię i zachowania tysięcy gatunków.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Marcin Kusz 24.10.2025 06:31

