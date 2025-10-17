REKLAMA
Kosmiczny pancerz działa. Pierwszy raz nie będziemy bezbronni poza Ziemią

Nowy pancerz kosmiczny ochroni satelity i ludzi przed zabójczymi śmieciami na orbicie. Ta koncepcja naprawdę robi wrażenie.

Marcin Kusz
Tak wygląda pancerz, który zatrzyma wszystko. Nawet w kosmosie
Kosmos staje się coraz bardziej niebezpieczny. Nie z powodu obcych cywilizacji, ale przez nasze śmieci. W odpowiedzi na zagrożenie ze strony mikroskopijnych, lecz śmiercionośnych odłamków, amerykańska firma Atomic-6 stworzyła Space Armor. To innowacyjny pancerz zdolny przetrwać zderzenia z prędkościami przekraczającymi 25 000 km/h.

Kosmiczne śmieci to cisi zabójcy orbity

Nad naszymi głowami krążą miliony fragmentów starych satelitów, rakiet, a nawet odłamków ich farby. Choć często mają rozmiar ziarenka piasku, ich prędkość (wynosząca nawet 25 000 km/h) zamienia je w pociski mogące przebić aluminium, zniszczyć elektronikę lub bezpośrednio zagrozić życiu astronauty. Dotychczas stosowane zabezpieczenia nie są idealne. Chronią, ale jednocześnie tworzą kolejne odłamki, pogłębiając tym samym problem.

Tu na scenę wkracza Space Armor, czyli kompozyt opracowany przez amerykańską firmę Atomic-6. Dzięki specjalnej metodzie łączenia włókien z żywicą udało się stworzyć materiał wyjątkowo odporny, lekki i przezroczysty dla fal radiowych. Oznacza to, że nie blokuje sygnałów komunikacyjnych satelitów.

Space Armor ma być nową linią obrony

Aby sprawdzić skuteczność pancerza, naukowcy poddali go serii symulowanych uderzeń przy użyciu dział hipersonicznych, które potrafią rozpędzić testowe odłamki do prędkości porównywalnych z rzeczywistymi kolizjami na orbicie. Wyniki są zaskakująco dobre. Pancerz nie tylko wytrzymał impet, ale też nie ulegał fragmentacji wtórnej, co znacząco ogranicza ryzyko powstania nowych śmieci kosmicznych.

Już w 2026 r. Space Armor zostanie wyniesiony na orbitę jako część wyposażenia satelitów komercyjnych. Orbita będzie idealnym środowiskiem testowym. Jeśli pancerz się sprawdzi, może stać się standardem dla całej branży kosmicznej.

Warto zaznaczyć, że Space Armor nie tylko chroni, ale również nie zakłóca komunikacji. Jest to istotna cecha przy operacjach wymagających ciągłego kontaktu z Ziemią. Dotychczas dominującym materiałem zabezpieczającym były metale, głównie aluminium. Jednak te, choć trwałe, są ciężkie i podatne na rozpryski. Takie kompozyty, jak Space Armor, mogą być równie wytrzymałe, ale przy tym lżejsze i znacznie bezpieczniejsze.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

17.10.2025 19:03
Tagi: ISSKosmiczne śmieciOrbita okołoziemska
