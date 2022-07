Europejski satelita uniknął zderzenia z kosmicznym śmieciem. Było naprawdę blisko

Tym razem jednak było niebezpiecznie. Sytuacja, która miała miejsce 30 czerwca podniosła jednak poziom adrenaliny u operatorów satelitów Swarm. O godzinie 16:00 polskiego czasu systemy wskazały, że w kierunku satelity Swarm A zmierza jeden ze znanych śmieci kosmicznych. Co zaskoczyło inżynierów to to, że do zbliżenia obiektów miało dojść zaledwie osiem godzin później. Zazwyczaj systemy monitorujące wykrywają możliwość zderzenia co najmniej 24 godziny wcześniej, dzięki czemu inżynierowie mają czas na wykonanie obliczeń, sprawdzenie, czy nowa orbita jest bezpieczna i wykonanie odpowiednich manewrów. Tutaj jednak tyle czasu nie było.