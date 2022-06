ISS: Rosjanie narobili problemów w kosmosie. Teraz bohatersko je rozwiązują

Trzeciego czerwca w Kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie w rutynową misję transportową do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wystartował rosyjski statek kosmiczny Progress MS-20. Niemal dwa tygodnie później, 16 czerwca przycumowany do stacji statek został wykorzystany do zmiany orbity Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Manewr ten był konieczny ze względu na ryzyko uderzenia w stację jednego z odłamków zniszczonego w ubiegłym roku satelity.