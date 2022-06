Satelity będą spadały z nieba jak kaczki. Problem jest poważny

Co do zasady satelity znajdujące się na orbicie okołoziemskiej odczuwają czasami mniejszy, a czasami większy opór górnych warstw atmosfery. Opór sprawia, że prędkość satelitów na orbicie maleje, co automatycznie przekłada się na stopniowe obniżanie wysokości nad powierzchnią Ziemi. Co ważne, górne warstwy atmosfery nie są stałe. W zależności od warunków atmosferycznych, ale także od aktywności słonecznej górne warstwy atmosfery falują to unosząc się, to opadając. Poziom oporu na danej wysokości i w danym miejscu nad Ziemią bezustannie się zmienia.