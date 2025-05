Radziecki lądownik może spaść na Polskę. Podano, które miasta są zagrożone

To, co odróżnia Kosmos 482 od typowych śmieci kosmicznych, to jego konstrukcja. Lądownik został zbudowany tak, by przetrwać ekstremalnie gęstą atmosferę Wenus, gdzie ciśnienie jest 90 razy wyższe niż na Ziemi, a temperatury sięgają 470 stopni C. W porównaniu z tym piekłem nasza atmosfera to delikatna mgiełka.