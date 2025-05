Do Ziemi zbliża się radziecka sonda z czasów zimnej wojny. Wiadomo, kiedy ma się rozbić

W skrócie: to 472 kg pancernik, zaprojektowany nie tylko do wejścia w atmosferę, ale do przetrwania lądowania i funkcjonowania przez ponad godzinę w jednym z najbardziej niegościnnych środowisk w Układzie Słonecznym. Jeśli nie została uszkodzona podczas awarii w 1972 r., to bardzo możliwe, że dotrze do powierzchni Ziemi w jednym kawałku.