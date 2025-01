Na ich wioskę spadło pół tony żelastwa. Z kosmosu

Czy podbój kosmosu może być zagrożeniem dla zwykłych ludzi na Ziemi? Na to pytanie mieszkańcy niewielkiej wioski w Kenii mogą odpowiedzieć twierdząco. Metalowy kawałek o średnicy 2,5 m i wadze około 500 kg wylądował w wiosce Mukuku w hrabstwie Makueni 30 grudnia. Na szczęście nie doszło do tragedii – nikt nie ucierpiał, a obiekt spadł na nieużytki. Specjaliści potwierdzili już, że jest to element związany z rakietą kosmiczną.