Kosmiczny złom zaczyna być potężnym problemem Ziemian

Zagrożenia wynikające z obecności kosmicznych śmieci są wielorakie. Po pierwsze, mogą one prowadzić do kolizji z aktywnymi satelitami, co nie tylko niesie ryzyko utraty drogich urządzeń, ale także może generować kolejne fragmenty odpadów, pogłębiając problem. Ponadto, kosmiczne śmieci mogą utrudniać planowanie nowych misji kosmicznych, zmuszając do uwzględniania dodatkowych manewrów unikowych, co zwiększa koszty i komplikuje logistykę.