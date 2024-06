Poszukiwania obcych na nowych zasadach. Znajdziemy ich po takich śladach

W artykule naukowcy przykład bańki warp o szerokości 1 km poruszającej się z prędkością 10 proc. prędkości światła. Według ich obliczeń powinno to wygenerować sygnał o częstotliwości 300 kHz, który mógłby zostać wykryty w odległości do 3,26 mln lat świetlnych. Zdaniem naukowców ten sygnał mógłby wykryć detektor podobny do LIGO, ale zaprojektowany do pracy z wyższymi częstotliwościami.