REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polskie wojsko ma nową broń. Groźna i zaskakująco sprytna

Wojsko Polskie testuje pojazd Bluszcz. To półautonomiczny system minowania, który może uzupełnić Baobaba-K w ramach programu Tarcza Wschód.

Marcin Kusz
Bluszcz zamiast czołgów? Nowy pojazd minujący testowany przez armię
REKLAMA

Na ćwiczeniach Żelazny Obrońca-25 Wojsko Polskie przetestowało system minowania narzutowego Bluszcz. To konstrukcja, która może uzupełnić cięższego Baobaba-K i zapewnić elastyczne pole minowe nawet w najtrudniejszym terenie.

REKLAMA

Polski Bluszcz rośnie w siłę

Na pierwszy rzut oka przypomina lekki pojazd terenowy, ale jego siła tkwi pod pancerzem. Bluszcz, czyli półautonomiczny system minowania narzutowego, to efekt współpracy polskich instytutów badawczych i przemysłu zbrojeniowego. Jak czytamy na łamach Defence24, w ramach ćwiczeń Żelazny Obrońca-25 Wojsko Polskie przetestowało jego możliwości, rozważając wykorzystanie go jako mobilnego wsparcia dla programu Tarcza Wschód.

W odróżnieniu od ciężkiego systemu Baobab-K, Bluszcz może działać w trybie bezzałogowym lub z operatorem, a jego kompaktowa forma oparta na podwoziu 4x4 pozwala mu dotrzeć tam, gdzie inne maszyny mogłyby utknąć. Dzięki temu może zaminować tereny trudno dostępne, np. leśne przesieki, podmokłe doliny czy ciasne przesmyki.

100 min w 10 minut. Skuteczność bez załogi

Jednym z istotniejszych elementów Bluszcza jest jego miotacz min MN-123 – każda z 20 kaset zawiera 5 ładunków zdolnych do przebicia ponad 60 mm stali pancernej. To wystarczająco dużo, by unieruchomić każdy rosyjski czołg podstawowy. Cały proces może odbywać się zdalnie, za pomocą konsoli obsługiwanej przez operatora.

Samo pole minowe może mieć szerokość od 30 do 90 metrów, a jego gęstość można programować. Co więcej, Bluszcz nie tylko stawia miny. Dzięki systemowi świadomości sytuacyjnej i kamerom termowizyjnym może także pełnić funkcję zwiadowczą, dostarczając danych o przeciwniku w czasie rzeczywistym.

Nowy gracz w Tarczy Wschód?

Program Tarcza Wschód ma wzmocnić polskie zdolności obronne na wschodniej granicy. Do tej pory jego głównym elementem w zakresie minowania był ciężki Baobab-K. Bluszcz, jako jego lżejszy i bardziej elastyczny odpowiednik, może działać tam, gdzie Baobab nie wjedzie. Dodatkowym atutem Bluszcza jest jego silnik Toyota 1HZ o mocy 130 KM oraz podwozie oparte na konstrukcji znanej z wojskowego Aero. To sprawdzony układ, który zapewnia mobilność i niezawodność nawet w trudnym terenie.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Za Bluszczem stoi konsorcjum złożone m.in. z Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej oraz firm STEKOP S.A. i Belma S.A. Zastosowano w nim komponenty już obecne w arsenale Wojska Polskiego, co ogranicza ryzyko i przyspiesza integrację z istniejącym i wykorzystywanym już przez wojsko sprzętem.

REKLAMA
Marcin Kusz
24.10.2025 06:11
Tagi: Czołgiministerstwo obrony narodowejWojsko
Najnowsze
6:34
Reddit i Perplexity biorą się za łby. To wojna o przyszłość internetu
Aktualizacja: 2025-10-24T06:34:39+02:00
6:31
Chcą rozświetlić Ziemię lustrami. Zrobią ludziom piekło
Aktualizacja: 2025-10-24T06:31:00+02:00
6:21
Podwójne meteory zachwyciły internet. Prawda nie jest przyjemna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:21:00+02:00
6:11
Polskie wojsko ma nową broń. Groźna i zaskakująco sprytna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:11:00+02:00
21:46
Xbox działa lepiej bez Windowsa. No kto by się spodziewał
Aktualizacja: 2025-10-23T21:46:01+02:00
21:21
Szukasz przeglądarki na telefon? Microsoft ma dziwnie dobry pomysł
Aktualizacja: 2025-10-23T21:21:01+02:00
20:58
Orange podkręca jakość połączeń. Nie powiesz już: "coś przerywa"
Aktualizacja: 2025-10-23T20:58:43+02:00
20:41
Płatności zbliżeniowe łatwiejsze. Koniec machania przy kasie
Aktualizacja: 2025-10-23T20:41:48+02:00
19:57
ChatGPT bardziej rozmowny. Wreszcie coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-10-23T19:57:16+02:00
19:35
Xbox coraz dalej od graczy. Największy błąd Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-23T19:35:11+02:00
19:00
Huawei Pura80 w dwóch wersjach. Bierzesz Ultra czy Pro?
Aktualizacja: 2025-10-23T19:00:09+02:00
18:42
Microsoft zmieni ci Menu Start. Ile razy można?
Aktualizacja: 2025-10-23T18:42:50+02:00
18:13
Już tak nie pogadasz z ChatGPT. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-10-23T18:13:28+02:00
17:17
iPhone jak puderniczka. Gdzieś to już widziałem
Aktualizacja: 2025-10-23T17:17:28+02:00
16:48
Leo Express chce, żebyś nazwał ich pociąg. Odważnie
Aktualizacja: 2025-10-23T16:48:57+02:00
16:23
Polska przyspiesza z dronami. Wróg nawet nie usłyszy
Aktualizacja: 2025-10-23T16:23:20+02:00
15:38
Będziecie latać drożej. Podziękujcie urzędnikom unijnym
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:48+02:00
15:01
Koleo dogadało się z FlixBusem. Koniec żonglowania apkami
Aktualizacja: 2025-10-23T15:01:09+02:00
12:51
Teraz to już naprawdę koniec awizo. Wchodzi nowy obowiązek
Aktualizacja: 2025-10-23T12:51:21+02:00
12:31
Świetna nowość w mObywatelu. Dają darmo płatną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-23T12:31:27+02:00
11:40
Przełomowa zmiana w PKP Intercity. Wreszcie zaplanujesz pociąg jak samolot
Aktualizacja: 2025-10-23T11:40:25+02:00
11:19
Nazywa się Sam Sung i pracował w Apple. Jego życie było koszmarem
Aktualizacja: 2025-10-23T11:19:03+02:00
10:41
Google: "nasz komputer kwantowy będzie użyteczny". Chcielibyśmy w to wierzyć
Aktualizacja: 2025-10-23T10:41:18+02:00
10:04
Pierwszy raz na PGA? Tego miejsca nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-23T10:04:29+02:00
9:42
Nikt nie chce cienkiego iPhone'a. Apple wtopił, ale i tak wyjdzie na swoje
Aktualizacja: 2025-10-23T09:42:07+02:00
9:04
Są pierwsze opakowania z kaucją. No wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-10-23T09:04:54+02:00
8:51
Amazon da kurierom okulary. To już nie inwigilacja, ale niewolnictwo
Aktualizacja: 2025-10-23T08:51:21+02:00
7:50
Google ustawi ci limit na oglądanie Shortów na YouTube. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-10-23T07:50:43+02:00
6:21
Wiemy, co rozbiło szybę Boeinga. Totalny niefart
Aktualizacja: 2025-10-23T06:21:14+02:00
6:19
Apple ma problem z liczeniem. Zapodzieje się jeden iPhone
Aktualizacja: 2025-10-23T06:19:00+02:00
6:15
Jest co najmniej 5 powodów, by odwiedzić Audio Video Show 2025. Musisz
Aktualizacja: 2025-10-23T06:15:00+02:00
6:00
Biedronka wywala plastik i pokazuje liczby. Aż kręci się w głowie
Aktualizacja: 2025-10-23T06:00:00+02:00
21:07
Nie działa ci Spotify na Androidzie? Serwis mówi, że ma problemy
Aktualizacja: 2025-10-22T21:07:21+02:00
20:30
Jak blokować niechciane połączenia telefoniczne? Poradnik
Aktualizacja: 2025-10-22T20:30:33+02:00
19:45
Mova pozamiata Polskę. Ma odkurzacze, suszarki, kosiarki, kuwetę i… grill
Aktualizacja: 2025-10-22T19:45:00+02:00
19:01
Google pokazał, co Rosjanie wyprawiają w Polsce. Przerażające
Aktualizacja: 2025-10-22T19:01:39+02:00
18:25
Sklonowali nawet Black Hawka. Chińczycy są niemożliwi
Aktualizacja: 2025-10-22T18:25:44+02:00
17:53
Microsoft się nie bał i.. skopiował. Nową funkcję Windowsa znasz z Androida
Aktualizacja: 2025-10-22T17:53:04+02:00
16:58
Duża zmiana aplikacji Allegro. Nikt nie czekał, wszyscy potrzebowali
Aktualizacja: 2025-10-22T16:58:03+02:00
16:09
iPhone 17 Pro zmienia kolor. Uważaj, jak czyścisz, bo się doigrasz
Aktualizacja: 2025-10-22T16:09:57+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA