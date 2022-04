Apple podał cennik części zamiennych do iPhone'ów. Już wiadomo, czy opłaca się samodzielna naprawa

Co jednak ciekawe, Apple nie wymusza na klientach zakupu swoich narzędzi. Z jednej strony można zaopatrzyć się w nie we własnym zakresie gdzieś indziej, a inna opcja to wypożyczenie ich bezpośrednio od Apple'a. Koszt takiej usługi to jednak 49 dol. za tydzień korzystania z takiego zestawu do samodzielnej naprawy, co może zniechęcić klientów, którzy chcą naprawić wyłącznie jedno urządzenie.