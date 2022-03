Jestem oburzony. Kabel w monitorze Studio Display to wyjątkowy przykład bezczelności Apple'a

Studio Display nawet przyjeżdża do klienta z kablem podpiętym do monitora, zaś próba wyjęcia go siłą - co widać wyraźnie na zamieszczonym wyżej nagraniu - może się skończyć uszkodzeniem wyświetlacza, bo cała konstrukcja się wygina pod wpływem ciągnięcia kabla. Wykwalifikowana pomoc techniczna Apple'a może usunąć kabel specjalnym ustrojstwem, które… można sobie też samodzielnie wydrukować w 3D. Choć oczywiście nie jest to zalecane, bo skoro Apple przestrzega przed wyjmowaniem przewodu, to jego wyjęcie z całą pewnością stanowi naruszenie warunków gwarancji, co przy monitorze wartym od 8 do 10 tys. zł może nas później słono kosztować, jeśli dojdzie do jakiejkolwiek naprawy.