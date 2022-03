Mac Studio jest niemożliwy do rozbudowania. To już pewne.

Brak możliwości rozbudowy był głównym powodem, dla którego profesjonaliści narzekali na pokazanego w 2013 roku Maca Pro, znanego także jako "kosz na śmieci", ze względu na swój nietypowy kształt. Oddając Apple'owi co apple'owe - ten Mac Pro też był dziełem sztuki. Dokonaniem niemożliwego, mieszcząc potężną wydajność w kompaktowej, choć… kompletnie nienaprawialnej i nierozszerzalnej konstrukcji. Niezadowolenie z tego faktu było tak ogromne, że kolejna generacja Maca Pro była co prawda większa, ale też kompletnie modularna. Teraz zaś, wraz z przejściem na własną architekturę, Apple znów powraca do niechlubnej tradycji, którą po angielsku można nazwać "what you buy is what you get". Innymi słowy, zapomnij o rozbudowie - dostajesz takiego Maca Studio, jakiego kupujesz, bez możliwości samodzielnej wymiany lub naprawy czegokolwiek.