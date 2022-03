Ekologia czy eko-ściema? Apple przyprawia nas o ból głowy.

Naprawdę chciałbym przyklasnąć firmie Tima Cooka za te wszystkie inicjatywy pro-ekologiczne. Nowy proces wytapiania, wykorzystywanie aluminium z recyclingu, recycling pozostałych na magazynie podzespołów od iPhone'a 6 do produkcji iPhone'a SE i szereg wielu innych działań, mających na celu ograniczenie śladu węglowego firmy - to wszystko chwalebne czyny, które nie tylko działają na rzecz wspólnego dobra, ale dają też dobry przykład innym. Wszak przykład idzie z samej góry i skoro Apple może zadbać o środowisko, to każdy inny gigant technologiczny również powinien być do tego zobligowany.