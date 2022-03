Alert RCB informuje o zmianie formatu nadawania TV. Ale TVP zostanie jeszcze w starym

Z jednej strony to trochę dziwne, że wykorzystano do tego formę informującą o prawdziwych, poważnych zagrożeniach: jak ekstremalne zjawiska pogodowe czy ostatnio smog. Z drugiej to coś, co interesuje rzeczywiście wielu Polaków, więc można potraktować to jako wyjątek, a nie ośmieszanie idei Alertu RCB.