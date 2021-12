LG rozwiązało największy problem telewizorów OLED. Kolory będą piękniejsze, a jasność wyższa

OLED EX wykorzystują, jak informuje będąca monopolistą na rynku telewizyjnych matryc OLED firma LG Display, związki deuteru, dzięki czemu organiczne diody są w stanie emitować mocniejsze światło bez wpływu na ich żywotność. Co więcej, producent matryc zapewnia, że OLED EX mają znacznie sprawniejszy system sterowania organicznymi LED-ami, dzięki czemu zapewniają znacznie szersze pokrycie przestrzeni barwnej niż do tej pory. Dodatkowo, OLED EX mają być smuklejsze o 30 proc. i mieć jeszcze cieńsze ramki.