Konferencja WWDC już za tydzień. Oto nowości, których oczekujemy od Apple'a

Do tego iOS 16 ma dawać podwaliny pod oczekiwaną od dawna funkcję, która ma się znaleźć w iPhonie 14. Chodzi o Always On Display, czyli możliwość wyświetlania godziny i powiadomień na wyłączonym ekranie. Panel OLED wyświetla tylko piksele odpowiedzialne za treść, a pozostałe są zupełnie wygaszone, więc nie pobierają energii. To rozwiązanie jest znane od lat ze smartfonów z Androidem.