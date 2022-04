Apple wzywa do kodowania. Znamy oficjalną datę WWDC 2022

Jeśli chodzi o nowości w oprogramowaniu, możemy spodziewać się standardowego zestawu, czyli nowych wersji macOS, iOS, iPadOS, WatchOS oraz TvOS. Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby Apple wykorzystał tę okazję do zaprezentowania nowości także w swoich usługach i najważniejszych, autorskich aplikacjach, takich jak Logic Pro, Final Cut Pro czy Xcode. Wielu użytkowników czeka na przeniesienie profesjonalnych aplikacji z macOS na grunt iPadOS – być może wydarzy się to właśnie w czerwcu. Wyróżnienie logo języka programowania Swift i napis „Call to Code” (wezwanie do kodowania) na grafice promującej konferencję wskazują jednak, że to właśnie nowe funkcje Swifta będą główną osią, dookoła której kręcić się będzie tegoroczne WWDC.