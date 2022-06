Co roku nad starcie trzeciego kwartału do oferty Apple'a dołączają nowe telefony komórkowe. Wszystko wskazuje na to, że już we wrześniu premiery doczekają się aż cztery urządzenia, którymi mają być iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Na tym jednak nie koniec, gdyż niedługo do portfolio produktów firmy Tima Cooka mają dołączyć również kolejne komputery.