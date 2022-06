MacBook Air kontra MacBook Pro: który model laptopa od Apple'a wybrać w 2022 roku?

Warto nadmienić, że chociaż znalazł się tu ten sam procesor, który trafił również do MacBooków Pro oraz komputerów stacjonarnych z rodziny iMac i Mac mini, to w przypadku MacBooka Air jest on pozbawiony aktywnego chłodzenia i jednego rdzeni w bazowej wersji. Co prawda to układ z rodziny ARM, który nie grzeje się tak, jak układy x86, ale pod długotrwałym obciążeniem można zauważyć spadek szybkości działania systemu oraz uruchomionych aplikacji.