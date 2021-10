MacBook Pro z czipem M1 Pro to rewolucja. Apple rozgromił konkurencję

Ok, pośmialiśmy się już z bezsensownego notcha i kosztującej 99 zł ścierki do ekranów, która prawdopodobnie wykonana jest z sierści jednorożca, bo nic innego nie usprawiedliwia jej ceny. Ha, Ha, fanboje Apple’a i tak to kupią, co za głupi ludzie. Tak, Apple nie byłby Apple’em, gdyby premiera nowego sprzętu nie była owiana aurą kontrowersji, nawet dotyczącej kompletnych błahostek (kółka do Maca Pro, podstawka do Apple Pro Display XDR… zawsze coś się znajdzie).