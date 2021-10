Apple w końcu przestał traktować klientów jak idiotów. Nowy MacBook Pro jest jak koncert życzeń

Na komputerach Apple’a zwykle nie ma się nad czym zastanawiać, bo możliwości ich konfiguracji były dotąd tak ograniczone, że rozmyślanie nad rdzeniami było stratą czasu. Wszystko, co miało działać, działało – po prostu na jednym komputerze było szybciej, na innym wolniej. I nie wiadomo było tak naprawdę, co jest tu przyczyną, a co skutkiem: czy to użytkownicy nie mają wiedzy, bo Apple traktuje ich jak głupków, czy Apple traktuje użytkowników jak głupków, bo ci nie mają wiedzy.