Konkurencja niewątpliwie ma powody do pewnego stresu. Taki Asus czy Microsoft bardzo by chciały, by to właśnie ich komputery były kupowane przez filmowców, inżynierów czy specjalistów branży kreatywnej. Producenci komputerów jak nigdy wywierają presję na Intelu, AMD i Qualcommie, by ci zaczęli doganiać Apple’a – bo o dorównaniu na razie nie ma mowy. Każdy chce być liderem, najlepiej we wszystkim. To normalne.