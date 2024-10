Pierwszymi sprzętami, które zadebiutowały z chipami Apple M4, okazały się niespodziewanie tablety iPad Pro. Teraz przyszła pora na to, by trafiły one do komputerów firmy z Cupertino. Ta przez trzy dni z rzędu prezentowała kolejno swoje maszyny z linii Mac mini, iMac i MacBook Pro, a do tego uaktualniła cenniki oraz konfigurację innych sprzętów pozostających w ofercie.