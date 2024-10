Tak wypadają AirPodsy Pro w roli aparatu słuchowego. Sprawdziliśmy nowe funkcje

Po wgraniu udostępnionej mi przez Apple’a aktualizacji oprogramowania w iPhonie i podłączeniu do niego AirPods Pro 2 na ekranie pojawił się monit zachęcający do skonfigurowania nowej funkcji. Jeśli jednak go przegapimy, to nic straconego - wystarczy po podłączeniu zestawu do telefonu wejść w Ustawienia i znaleźć pokazujące się na samej górze podmenu słuchawek. To tam znajduje się teraz sekcja Zdrowie słuchu wraz z przyciskiem Wykonaj badanie słuchu.