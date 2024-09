Jak co roku posiadacze starszych sprzętów Apple'a zastanawiają się, czy tym razem ich urządzenie dostanie aktualizację, czy też zostanie przez producenta pominięte. Co roku podczas czerwcowego keynote WWDC prezentowane są nowe wersje systemów operacyjnym giganta z Cupertino, które trafiają do klientów dopiero we wrześniu wraz z licznymi nowościami. W tym roku doszła do tego jeszcze jedna kwestia - co z tym nowym AI od Apple'a, czyli Apple Intelligence?