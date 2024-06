To już oficjalne: twój iPhone zmieni się w Androida. Apple pokazał iOS 18

Wszystkie zapowiedziane przez Apple'a nowości pochodzą bowiem bezpośrednio z produktów konkurencji. W niektórych przypadkach są to wręcz technologie sprzed kilku czy nawet kilkunastu generacji telefonów Samsung Galaxy czy Xiaomi. Przyjmijmy to jednak za dobrą monetę - wszak to, co się liczy w szczególności, to fakt, że dzięki tym nowościom iPhone’y będą lepsze.