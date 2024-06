iPhone pędzi, by nadgonić zaległości za konkurencją. Oberwie się nawet App Store'owi

OpenAI i Microsoft może i zapoczątkowały tę rewolucję, ale żadna z tych firm nie ma utorowanej bezpośredniej drogi do konsumenta. W przeciwieństwie do Google’a nie tworzą mobilnych systemów operacyjnych dla sprzętowych partnerów. Apple wręcz produkuje sam swoje telefony. To oznacza, że choć Google jest postrzegany jako ten nadrabiający zaległości, a Apple jako podmiot będący w kontekście GenAI daleko w tyle - tak obie firmy mogą błyskawicznie dostarczyć pomysły swoim klientom bezpośrednio na telefony. OpenAI i Microsoft muszą się do użytkowników łasić, by ci zechcieli wypróbować ich aplikacje.