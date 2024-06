Prawo antymonopolowe działa. Dominację Microsoftu znów rozbije... Apple

To oznacza, że oprogramowanie i usługi Microsoftu muszą być tak niezwykle dobre, użyteczne i przyjemne, by użytkownik zechciał się pofatygować do App Store’a czy Sklepu Play, pobrać i skonfigurować aplikację i zastąpić ją tą, która jest już fabrycznie dostępna w telefonie. Użytkownicy są wybredni i rozpuszczeni (to dobrze), trzeba się o ich czas bardzo starać. Nie będzie to zbyt łatwe w momencie, gdy Safari, iMessage, iCloud i cała reszta aplikacji Apple’a korzystać będzie z technologii GPT. Po co Copilot? Cóż, na pewno będzie oferował wiele ciekawych rzeczy. Być może nawet lepszych niż nowości w aplikacjach Apple’a. Nadal jednak będzie to w dużej mierze ten sam fundament GPT. A to oznacza, że Copilotowi będzie niezwykle trudno się wyróżnić.