Microsoft wyprzedził Google'a, bo był przerażony.... Google'em

Jeden z najgroźniejszych konfliktów w ludzkości i pierwszy, który groził literalnie atomowym końcem świata - zimna wojna między NATO a Układem Warszawskim - narodził się ze strachu i niedoinformowania. Stany Zjednoczone były przekonane, że Związek Radziecki chcący agresywnie rozprzestrzeniać komunizm na świecie jest znacznie bardziej rozwinięty w kwestii zaawansowania i liczebności broni jądrowej niż one same. To zapoczątkowało gigantyczny wyścig zbrojeń i przekształciło pokojową Amerykę z niewielkim wojskiem i znikomymi zdolnościami wywiadowczymi w militarną superpotęgę, jaką jest dziś. Wygląda na to, że najnowsza historia Microsoftu jest bardzo podobna.