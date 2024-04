SI nie zabierze nam pracy, bo... RODO. ChatGPT ma poważny problem

Jeżeli skarga zostanie rozpatrzona pozytywnie, a Austria jak wiadomo jest krajem członkowskim Unii Europejskiej – to oznacza to duży problem dla firmy. OpenAI dostosował się do europejskich wymogów i zapewnia prawo do bycia zapomnianym (czyli możliwość wymazania swojej tożsamości z bazy danych danej firmy). Nie zapewnia jednak Żądanie Dostępu do Danych Osobowych (SAR), czyli prawa, które przysługuje każdemu, aby dowiedzieć się, jakie informacje osobowe o nim przechowuje i przetwarza dana organizacja.