ChatGPT raczej nie zniknie z Europy. Wprowadzono stosowne zabezpieczenia

ChatGPT od dziś jest już na nowo dostępny w tym kraju. Czy to oznacza, że OpenAI może czuć się bezpieczne i liczyć na ciągłą, niezakłóconą obecność w Europie? To się jeszcze okaże, bowiem władze UE na własną rękę badają przypadek tej firmy i jej usług. Firma jednak odniosła się do wszystkich zarzutów włoskiej administracji, co ta przyjęła z aprobatą. Wnioski Europy prawdopodobnie będą podobne.