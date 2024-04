Sercem iPhone'a technologia od OpenAI? Apple wznawia negocjacje

Apple wydaje się być najbardziej ze wszystkich firm Big Tech zaskoczony rewolucją, jaką zgotowały OpenAI i Microsoft. Podczas gry Google, Meta i znaczna część innych wielkich informatycznych korporacji inwestują ogromne środki we własne Duże Modele SI i chwali się coraz to nowszymi rozwiązaniami, Apple o swojej GenAI mówi bardzo niewiele. Należy dodać, że skrytość leży w naturze tej firmy, więc jest całkiem możliwe, że ta zwyczajnie czeka na premierę nowych iPhone’ów, by pokazać ChatGPT, Copilotowi, Gemini i reszcie, gdzie raki zimują. Zakulisowe działania sugerują jednak coś innego.