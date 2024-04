Apple pokazał swoją AI. Jest do pobrania za darmo

Dla porównania, zaprezentowany dwa dni temu model Phi-3-mini Microsoftu posiada 3,8 miliarda parametrów, z kolei GPT-3 - model poprzedzający GPT-4 i stanowiący podstawę dla działania GPT-3.5 (czyli ChatGPT) posiada 175 mld parametrów. Choć kilkaset milionów czy kilka miliardów wypada blado na papierze, to w praktyce są one pożądane przez koncerny technologiczne. A to ze względu na fakt, że koszt utrzymania działania małych modeli jest o wiele niższy, a ich mały rozmiar pozwala im na bycie uruchomionymi bezpośrednio na urządzeniach takich jak telefony i laptopy (tak jak ma to miejsce w przypadku Gemini na smartfonach Samsung i Pixel).