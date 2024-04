Boss łoi ci skórę, gra pokonuje go za ciebie. Nowy pomysł Sony budzi kontrowersje

Oczywiście sam patent Sony nie sprawia, że system auto-play to pewniak szykowany na kolejną konsolę PlayStation. Ponadto wielu producentów - zapewne głównie japońskich - wciąż będzie kładło silny nacisk na jakość rozgrywki, opierając się nowoczesnym trendom. O ile jednak dawniej imponujący pancerz trzeba było zdobyć własnym zaangażowaniem, współcześnie coraz częściej można go kupić, a w przyszłości być może będzie można zlecić jego zdobycie AI. Nie jest to perspektywa, która szczególnie do mnie przemawia.