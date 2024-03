Tak niedługo będą powstawać gry. Wystarczy zdjęcie albo dziecięcy rysunek

Uzyskany efekt nie jest co prawda powalający, ale sam fakt zamiany statycznego źródła w interaktywne środowisko gry jest niesamowicie imponujące. Uwiarygodnianie animacji to wyłącznie kwestia czasu, tak jak było to w przypadku tworzenia wideo przez AI. Początkowo bardzo nienaturalnego, współcześnie szokująco płynnego i wiarygodnego.