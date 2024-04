Jest mały, tani i nie halucynuje. Oto przełom Microsoftu w sztucznej inteligencji

Jest to przede wszystkim bardzo zasobożerny model językowy. Webowy Microsoft Copilot czy ChatGPT od OpenAI generują dla Microsoftu bardzo wysokie koszty operacyjne. Nie jest to zresztą cecha wyłącznie OpenAI GPT, a w zasadzie wszystkich Dużych Modeli Językowych. Na dodatek GPT, również jak i konkurencja, ma tendencje do halucynacji. Z uwagi na sposób działania Dużych Modeli, im więcej danych taki model wchłonie, tym ma większe skłonności do generowania treści wyssanych z cyfrowego palca.